وفاة الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة بكورونا

فقد الوسط الفني الجزائري رائدة الأغنية الشعبية الجزائرية الفنانة نعيمة عبابسة، التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقالت مصادر صحفية جزائرية إنّ الفنانة دخلت المستشفى بحالة غيبوبة، وذلك بعد تعرضها لمضاعفات بسبب مرض السرطان وإصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت المصادر أنّ الفنان الراحلة كانت تعاني صحياً منذ 25 عاماً بسبب إصابتها بسرطان الثدي.

وكانت الممثلة عايدة شقيقة المغنية الراحلة قد نشرت قبل يومٍ من وفاتها منشوراً على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، طلبت من خلاله من عشاق نعيمة الدعاء لها، وقالت إنّ حالتها حرجة.

وبعد وفاتها تناقل جمهورها أمنيتها التي لم تتحقق برؤية شقيقتها المغنية فلة، التي لم ترها منذ 3 أعوام.

يذكر أنّ الفنانة الراحلة من أسرة فنية عريقة، وتعد من أشهر الفنانات اللواتي اشتهرن بأداء الأغنية الجزائرية، بخاصة الفن الحوزي.

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