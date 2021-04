كانون اليابانية تُطلق كاميرا EOS R3 بعدسة رائعة

كشفت شركة كانون اليابانية عن استعدادها لطرح كاميرا جديدة، بمواصفات مميزة ستُطلق عليها EOS R3.

وستأتي الكاميرا الجديدة بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك الملفوف بألياف الكربون.

وستعمل الكاميرا بمعالج Digic X الصوري الذي طورته الشركة اليابانية، والذي يتميز بسرعة التصوير بمعدل 30 لقطة في الثانية من مختلف وضعيات التصوير، مع الحفاظ على دقة التصوير.

وستزود الشركة اليابانية كاميراتها الجديدة بمستشعر مدمج بمقاس 35 ملم، وبذواكر وصول عشوائي مدمجة تؤّمن للمصور سرعة كبيرة في نقل البيانات أثناء علمية التصوير، بالإضافة لتزويدها بميزة الضبط التلقائي للصور Eye Control.

يذكر أنّ الشركة اليابانية كشفت بالتزامن مع هذه الكاميرا عن 3 عدسات مناسبة للتصوير الاحترافي هي RF 100mm f/2.8L Macro IS USM، و RF 400mm f/2.8L IS USM و RF 600mm F/4L IS US.

