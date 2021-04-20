مايكروسوفت تستعد لطرح خدمة xCloud على منصة IOS

أكدت شركة مايكروسوفت الأمريكية استعدادها لطرح الإصدار التجريبي من خدمة xCloud على منصة IOS، والحاسوب.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الإصدار التجريبي سيكون محدوداً، حيث سيتم اختيار بعض اللاعبين لمعاينة الإصدار التجريبي، وتقديم ملاحظاتهم حوله.

وأوضحت مايكروسوفت أنّ مشتركي Xbox Game Pass Utimeate الذين ستتم دعوتهم، سيكونون قادرين على تجربة ألعاب Xbox عبر متصفح سفاري أو كروم أو إيدج، وسيكون بإمكانهم تجريب أكثر 100 لعبة، واستخدام وحدات التحكم بتقنية البلوتوث والتي تدعم الاتصال عبر خاصية اللمس على الشاشة أو الاتصال عبر USB.

يذكر أنّ مايكروسوفت سترسل دعوات للاعبين من 22 دولة لكي يقوموا باختبار الإصدار التجريبي.

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