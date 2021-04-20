كتاب للباحثة مريم العجيلي عن صورة المرأة في المسرح الليبي

تقرير/ 218

صدر للباحثة والفنانة الليبية “مريم العجيلي” كتاباً تحليلياً حمل عنوان “الصورة النمطية للمرأة في المسرح الليبي” وهو دراسة تحليلة لمجموعة من المسرحيات التي عرضت في ليبيا بين عامي 2000 و 2009 م .

صدر الكتاب عن دار البيان للنشر والتوزيع والإعلان وسيتم نشره قريباً في معرض القاهرة الدولي ويقع الكتاب في 200 صفحة من الحجم الكبير وينقسم إلى “3” أقسام، هي الإطار المنهجي للبحث والإطار المعرفي للدراسة والخاص بالمسرح الليبي والإطار المنهجي للدراسة وطريقة التحليل.

وقالت “مريم العجيلي” لـــ 218 إنَّها تطرح من خلال كتابها ( إشكاليات دور المرأة في المسرح الليبي التي لم تنحصر في نظرة المجتمع التقليدي السلبية إليها فحسب، بل تورط في ذلك حتى مجتمع المثقفين أنفسهم، الذين لا يصمدون أمام سطوة التقييم الضيق لعمل المرأة في هذا المجال من الفن، بل وحتى يتجاهلون الحديث عنها إلا بوصفها تأخذ دورًا في مجتمع السلع الذكوري).

وأضافت “مريم” مدافعةً على دور المرأة ومكانتها التاريخية في هذا المجال الحيوي قائلةً : ( . . . وهنا لا نجحد الأدوار التي قامت بها الفنانة الليبية خاصة ممثلات المسرح الليبي، في تحمل كل هذه الاتهامات والحزمة السلبية من الانتقادات التي تخرجها من خانة الاحترام لمجرد أنَّها تؤدي دورًا مخلصًا لخدمة الفن وقضاياه).

كتب المخرج المسرحي الدراماتوج أحمد إبراهيم حسن مقدمة هذا الكتاب- الذي يعد الأول من نوعه وتخصصه في ليبيا- ومما جاء في مقدمة “إبراهيم” : (“هناك مَن يقوم بقمع حرية الفكر والسلاسة في التعبير، لاسيما في مجتمعاتنا العربية كالساهرين على سَـنِّ القوانين ووضع المناهج التربوية، وكذلك الفكر الإقصائي الذي يجرنا ويكبلنا بكل ما هو سلبي في تاريخنا القديم، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة).

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