فيسبوك تبدأ في محاربة تطبيقات الطرف الثالث وتحذف Swipe و Simple Social من المتجر

متجر تطبيقات جوجل هو منزل لكل التطبيقات بمختلف أنواعها ومهامها وكذلك توجهاتها، وواحدة من أنواع التطبيقات التي تتوفر على هذا المتجر هي تطبيقات الطرف الثالث التي يمكنك استخدام الخدمات منها بدلًا من تطبيق الشركة الرئيسي، وفيسبوك مثال قوي هنا، وهذه التطبيقات تعرف بـClients من ناحية أخرى، وها هي فيسبوك تبدأ في مهاجمة هذه التطبيقات بقوة، وتبدأ مع Swipe وSimple Social.

حذف تطبيقات Swipe و Simple Social من المتجر

تطبيقات الطرف الثالث تلك والتي يمكنك استخدام خدمات فيسبوك بالاعتماد عليها عادةً ما تكون أخف بكثير من تطبيق فيسبوك الرئيسي وكذلك توفر مميزات وخواص أكثر، وهذا جعلها تجذب ملايين المستخدمين حول العالم، وهو ما لم يعجب فيسبوك بالطبع، بالرغم من أن هذا الوضع مستمر منذ سنوات طويلة.

طبقًا للمصادر، محامي فيسبوك رفعوا دعاوى ضد تطبيقات Swipe for Facebook و Simple Social، وهم تطبيقين شهيرين ضمن هذا المجال، وبالفعل قد تم حذف هذه التطبيقات من المتجر حاليًا.

من ناحية أخرى، وبشكل مؤثر، شارك مؤسس تطبيق Swipe بعض التفاصيل منها أن فيسبوك أجبروه على حذف التطبيق، كذلك فالشركة قد حذفت حساباته الشخصية من منصات فيسبوك وإنستقرام! ومن ناحيته فقد شارك مطور تطبيق Simple Social رسالة مشابهة.

في الوقت الحالي نتوقع أن تستمر فيسبوك في ملاحقة باقي التطبيقات المشابهة، أيضًا نوضح لكم أن التطبيقين لازالا يعملان بشكل طبيعي، لكن يمكن أن يعرضك استخدامك لهم للحظر!

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