5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن!

لا يخلو أي منزل في شهر رمضان المبارك مما لذ وطاب من الحلويات التي لا يمكن مقاومتها، لكن ضريبتها تكون كبيرة، إذ تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ نظرا لاحتوائها على الكثیر من السعرات الحرارية.

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين هو كیف يمكننا تناول الحلويات الرمضانیة دون زيادة الوزن؟

لا ضير من عدم حرمان أنفسنا من مأكولات وحلويات رمضان الشھیة، شريطة اتباع الإرشادات الغذائیة، لذا انتقينا لكم بعض النصائح في تناول الحلويات من دون زيادة مفرطة في الوزن، بحسب نصائح أطباء وخبراء التغذية .

الكنافة

– تقطيع الحلويات إلى قطع صغیرة والاكتفاء بقطعة أو اثنین على الأكثر، على العكس من قطع الحلوى الكبیرة التي تحفزك لا إراديا على تناول كمیات أكبر منھا.

– شرب كوب من الماء قبل تناول الحلوى للتحفیز على الشبع بشكل أسرع.

المصدر- صحيفة الأيام

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