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العلماء الروس يخترعون غرسات طبية تُشحن بشكل لا سلكي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن العلماء في جامعة بطرسبورغ للطيران والفضاء، من ابتكار غرسات طبية لاسلكية تُزرع داخل جسم الإنسان لمراقبة حالته.

ووفق وكالة “تاس” الروسية”، فإن هذه الغرسات تتمثل في مستشعرات متطورة شديدة الحساسية، ولا يلزم إخراجها من الجسم لشحنها كهربائيًا، حيث يكون الشحن بصورة لا سلكية، لمنع أي مشاكل تتعلق بالعدوى قد تصيب المريض.
وقال مدير مركز التنسيق في البحوث العلمية في الجامعة د. ألكس راين: قمنا بابتكار جهاز للشحن اللاسلكي يرسل طاقة كهربائية إلى غرسة مزروعة في جسم الإنسان عند تقريب الجهاز من مكان زرعها.

وأضاف: غالبية الغرسات الطبية يتم سحبها من جسم الإنسان مع مرور الوقت، لكن هذا الابتكار يتميز بإمكانية شحنه بشكل لا سلكي.

وأردف: حجم المستشعر لا يتجاوز بضعة سنتيمترات مكعبة فقط، ويشتمل على بطارية ووحدة تجمع المعلومات عن صحة الإنسان مثل درجة الحرارة والنبض والمخطط الكهربائي للقلب وحالة الجهاز الهضمي.

وتابع: يرسل المستشعر كل المعلومات التي ترد إليه إلى الحاسوب الإلكتروني بواسطة هوائي خاص.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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