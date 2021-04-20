“فيديو الديناصور”.. يُثير الجدل بين رواد مواقع التواصل

بعد أن قامت كريستينا رايان بتصوير مقطع فيديو قصير من منزلها في فلوريدا، اشتعل جدل وتباين في وجهات النظر بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان ما ظهر في هذه اللقطات ديناصور حقيقي يتحرك، أم أن الأمر مجرد مزحة.

ووفق ما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد كان المقطع المثير للجدل قد كشف عن مخلوق شبيه بالديناصور، يسير ببطء في حديقة منزل “كريستينا”.

وبحسب لقطات الفيديو، فقد بدا أن ذلك الحيوان صغير الحجم، يسير على قدمين، وهو يشبه إلى حد كبير، فصيلة الديناصورات “فيلوسيرابتور”.

وقالت “كريستينا”، إن الفيديو صحيح، ولكنها لا تستطيع تحديد هوية الحيوان الذي يسير بهذا الشكل العجيب.

وأعرب قطاع ممن شاهدوا الفيديو عبر مواقع التواصل، عن قناعتهم بأن الفيديو صحيح بالفعل، وأن هذا الكائن لا يمكن أن يكون مجرد طائر كبير لاسيما بعد ظهور أرجله الأمامية.

واعتبر آخرون أن هذا الحيوان ليس سوى مجرد كلب كبير على جسده شيء ما، وأن الفيديو عبارة عن دعابة فقط.

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