تصاعد الدعوات في كندا لاستخدام الكمامات الشفافة.. ما السبب؟

رأت صحيفة “لوجورنا دو مونتريال” الكندية، أنه من الضروري تكثيف الحملات التي تطالب بتعميم استخدام الكمامات الشفافة للوقاية من فيروس “كورونا” في كندا، لأنها تناسب الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

وذكرت الصحيفة أن ارتداء الكمامات للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، يؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة حيث يمنعهم من قراءة الشفاه، على خلاف الكمامات الشفافة التي تسمح بتسهيل التواصل لهذه الفئة من الأشخاص.

وأشارت إلى أنه يتم استعمال هذه الكمامات، إلى جانب الكمامات الأخرى، في المستشفيات وبعض مواقع التطعيم باللقاحات.

وأكدت منظمة الصم في كيبيك “Audition Quebec” أن موظفًا واحدًا على الأقل لكل شركة سيحتاج إلى ارتداء الكمامة؛ حتى يستطيع خدمة العملاء الذين يُعانون من ضعف السمع، لافتة إلى أن الكثيرين من العملاء يعتمدون على قراءة الشفاه، رغم وضعهم أجهزة سمعية.

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