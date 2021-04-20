منوعات

امرأة بريطانية تحوّل منزلها بالكامل إلى اللون الوردي

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنفقت البريطانية، ماريا أليسون، البالغة من العمر 29 عامًا، من ميلفيلد، سندرلاند، مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني؛ من أجل تحويل منزلها إلى بيت باللون الوردي، بأكمله، ومرفق به غرفة نوم للكلاب باللون نفسه.

وقد اشترت المرأة البريطانية منزلها في مايو 2019 وقضت العامين الماضيين في تحويله إلى اللون الوردي بشكل كامل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد برزت الفكرة في البداية من خلال غلاية ومحمصة وردية اللون، أعطاها لها زوج والدتها، مايكل هيسلوب، البالغ من العمر 64 عامًا، كهدية خطوبة، ثم وافق الخطيب آرون موردى، البالغ من العمر 30 عامًا، على الفكرة، واختار دراجة نارية وردية اللون لنفسه.

وقالت “ماريا”: آرون تصور في أول الأمر، أن الموضوع مجرد مزحة، لكنه الآن يفخر بما تم إنجازه وسعيدٌ بما حققناه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك