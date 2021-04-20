امرأة بريطانية تحوّل منزلها بالكامل إلى اللون الوردي

أنفقت البريطانية، ماريا أليسون، البالغة من العمر 29 عامًا، من ميلفيلد، سندرلاند، مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني؛ من أجل تحويل منزلها إلى بيت باللون الوردي، بأكمله، ومرفق به غرفة نوم للكلاب باللون نفسه.

وقد اشترت المرأة البريطانية منزلها في مايو 2019 وقضت العامين الماضيين في تحويله إلى اللون الوردي بشكل كامل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد برزت الفكرة في البداية من خلال غلاية ومحمصة وردية اللون، أعطاها لها زوج والدتها، مايكل هيسلوب، البالغ من العمر 64 عامًا، كهدية خطوبة، ثم وافق الخطيب آرون موردى، البالغ من العمر 30 عامًا، على الفكرة، واختار دراجة نارية وردية اللون لنفسه.

وقالت “ماريا”: آرون تصور في أول الأمر، أن الموضوع مجرد مزحة، لكنه الآن يفخر بما تم إنجازه وسعيدٌ بما حققناه.

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