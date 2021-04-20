انستقرام من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي وأكثرها انتشاراً، وهي مساحة مناسبة للتواصل مع الآخرين كذلك لا يخفى دورها في صناعة العلامات التجارية الشخصية أو للمتاجر والشركات وأصحاب المشاريع، ولضمان الانتشار والتأثير فأنت بحاجة إلى الحصول على متابعين إنستقرام للحسابات أو إعجابات “لايكات” للمنشورات وهذا ما تقدمه لك خدمة GetInsta .

GetInsta من أجل انستقرام: ما هو وكيف يعمل؟

برنامج GetInsta هو تطبيق مجاني يساعد مستخدمي شبكة انستقرام على الحصول على متابعين حقيقيين ولايكات حقيقية بشكل مجاني وسريع أيضًا كما أنه يوفّر نظام آمن للتعامل بين المستخدمين، بكل بساطة التطبيق يعمل بنظام الكوينز Coins، حيث أنه سيجب عليك متابعة مستخدمين آخرين وعمل لايك على صورهم أو فيديوهاتهم لكي تحصل على Coins وباستخدامها يمكنك أن تحصل على متابعين انستقرام لنفسك وكذلك لايكات! أي أن الأمر عبارة عن دائرة من المستخدمين الذين يتابعون بعضهم البعض ويعجبون بصور بعضهم البعض.

يتميّز برنامج GetInsta ببساطة فكرته وفعاليتها وكذلك بأنه يوفّر مناخ آمن للتواصل بين المستخدمين والمنفعة المتبادلة كذلك ولأنه يتكوّن من مستخدمين حقيقيين فكافة اللايكات والمتابعين الآتيين من خلاله هم بطبيعة الحال حقيقيين 100% لأنهم جميعًا أشخاص مثلك يريدون زيادة اللايكات والمتابعين بشكل آمن وسريع. GetInsta هو أحد أفضل برامج زيادة متابعين ولايكات انستقرام.

كيف تحصل على متابعين انستقرام مجاناً ولايكات انستقرام حقيقية؟

أول ما يجب عليك فعله هو تحميل تطبيق GetInsta من الرابط التالي وهو الآن أصبح متاحاً على الأندرويد والحاسوب بنظام ويندوز بالإضافة إلى نسخة جديدة على أجهزة iOS.

السعر : تحميل مجّاني

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الآن وبعد تحميل التطبيق فعليك بإنشاء حساب على تطبيق GetInsta وذلك لتكون قادر على الاستفادة من خدماته المجانية والأمر هنا طبيعي جدًا ولا يحتاج أي خبرة سابقة فقط عليك بملئ البيانات، لاحقًا وبعد إنشاء الحساب قم بتسجيل الدخول وحينها ستحصل على 1000 وحدة Coins مجانًا لتبدأ استخدام التطبيق مباشرةً!

الآن وبعد أن أنشأت حسابك الجديد وسجّلت دخولك إليه سيكون عليك أن تضيف اسم المستخدم الخاص بحساب إنستجرام الخاص بك، وفي الخطوة التالية سيكون عليك أن تختار ما تريد الحصول عليه سواء كان متابعين جدد أو لايكات جديدة للصور الخاصة بك!

بمجرّد أن تبدأ الـTask أو المهمة فستبدأ بالحصول على اللايكات أو المتابعين فورًا وسوف يتم استهلاك العملات أو الكينز الخاص بك في تلك المهمات.

كيفية زيادة متابعين ولايكات انستقرام من خلال برنامج GetInsta؟

كما شرحنا بالأعلى، تطبيق GetInsta هو حلقة وصل بين المستخدمين، لذلك ولكي تحصل على لايكات ومتابعين حقيقيين على انستقرام سيكون عليك أن تحصل على مزيد من الوحدات Coins لتنفقها على الحصول على متابعين ولايكات جدد.. وهكذا! ولكي تحصل على المزيد من الـCoins فالأمر أيضًا مجاني! وهو باتباع الخطوات التالية:

1- ادخل إلى حسابك على تطبيق GetInsta

2- اضغط على التبويب الأول، الآن -وبشكل بديهي- سيكون عليك أن تقوم بمتابعة المستخدمين الآخرين وعمل لايك لصورهم وفيديوهاتهم، وكل لايك = 20 كوين وكل متابعة = 100 نقطة! وهنا سيمكنك جمع المزيد من النقاط وإعادة تدويرها في الحصول على لايكات انستقرام ومتابعين حقيقيين مجانًا!

يمكنك زيادة العملات الخاصة بك مجاناً بطرق أخرى عبر تسجيل الدخول يومياً والحصول على الهدية اليومية، وكذلك دعوة الأصدقاء الآخرين للتطبيق.

خدمة وتطبيقات GetInsta آمنة تماماً ولا تتطلب إدخال كلمات مرور خاصة بأي من حساباتك، كما أنهم تقدم متابعين انستقرام ولايكات حقيقية وليس من خلال حسابات وهمية أو بوتات قد تؤدي إلى إغلاق حسابك كما في الخدمات الأخرى المشبوهة، إضافة إلى ذلك هناك خدمة دعم فني على مدار الساعة ويمكنك استخدام الخدمة مجاناً وتجميع العملات “الكوينز” وإعادة إنفاقها داخل التطبيق كما يمكنك أيضاً شرائها في مقابل أسعار تنافسية ثم استخدامها داخل التطبيق. أيضاً بالإمكان شراء متابعين انستقرام دون عمل مجهود كبير لتجميع الكوينز مجاناً.

ما يميز الخدمة أنها موثوقة وكل عمليات المتابعة والإعجاب تتم من خلال حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيون عبر نظام GetInsta الذي ينظم تلك العملية بشكل آمن تماماً على الحسابات، يمكن زيادة المتابعين والإعجابات مجاناً عبر الكوينز التي تجمعها أو يمنحها لك البرنامج. أما إذا كنت تود أن تكون وتيرة الزيادة أسرع يفضل أن تشترك بأحد باقات الخدمة التي تبدأ من 0.99 دولار وتزيد لتشمل باقات أخرى أكبر بحسب متطلباتك.