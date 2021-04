أكبر جبل جليدي في العالم “أ 68”. ذاب و انقسم إلى عدة قطع صغيرة أصبح من المستحيل تتبعها الآن، حسبما ذكر المركز الوطني الأمريكي للجليد.

قال الباحث أدريان لاكمان: “إنه لأمر مدهش حقًا أن A68 صمد لفترة طويلة”.

انفصل جبل جليدي عن الجرف الجليدي لارسن في شبه جزيرة أنتاركتيكا في عام 2017. كانت مساحته في ذروته 5800 كيلومتر مربع، وكانت كتلته 1 تريليون طن.

يلاحظ العلماء أن الجبل الجليدي الآن ليس خطيرًا – فقطعه صغيرة جدًا. كانت أسباب ذوبان A68 الماء الدافئ وارتفاع درجة حرارة الجو.

في أوائل عام 2020، نشرت وكالة “ناسا” صور ذوبان الأنهار الجليدية في جزيرة إيغل في القارة القطبية الجنوبية، التي تم التقاطها من 4 إلى 13 فبراير. وأكد الباحثون أنه من 6 إلى 11 فبراير، ذاب الغطاء الثلجي بمقدار 10 سم، وهو ما يمثل خمس إجمالي الجليد المتراكم على مدار العام.وفقا لما ذكرت وكالة سبوتنيك.

The post ذوبان أكبر جبل جليدي في العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا