السعودية: 34 بلاغاً حول جلطات بالتزامن مع استخدام لقاح «أسترازينيكا»‏

هيئة الغذاء والدواء السعودية، أكدت اليوم الثلاثاء، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة آمنة وعالية السلامة، مشيرة إلى أن حدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح «أسترازينيكا» نادر جداً.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت حتى الآن 34 بلاغاً حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا»، مبينة أنه «تمت دارسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة، وبناءً عليه تُرجّح وجود سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح، وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها».

وأضافت «حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح (أسترازينيكا) في أي من هذه الحالات»، متابعة بالقول: «بناءً على عدد البلاغات المحلية الـمُستلمة، فإنَّ معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء ذلك اللقاح في المملكة هي نادرة جدًا».

وشددت «الغذاء والدواء» على أنَّ المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح لاتزال تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأنَّ جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوصت متلقي اللقاح بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية واستمرارها لمدة تزيد عن 3 أيام بعد أخذ الجرعة: «الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، ألآم حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن».

