سوني تعلن عن اثنين من الهواتف الرائدة بكاميرا مميزة

أعلنت شركة سوني اليابانية عن اثنين من الهواتف الرائدة سوني اكسبيريا 1 مارك 3 و اكسبيريا 5 مارك 3.

جاء الهاتف اكسبيريا 1 بشاشة مقاس 6.5 بوصة من نوع OLED مشبعة بمليار لون، وجودة عرض 3840 × 1644 بكسل تدعم معدل تحديث 120 هيرتز كبقية الهواتف الرائدة من الشركات الأخرى، و الأبعاد 16.5 سم × 7.1 سم وسماكة 8.2 ملم، ويزن 186 غرامًا، الشاشة محمية بطبقة زجاجية غوريلا غلاس فيكتوس، أما الواجهة الخلفية محمية بطبقة غوريلا غلاس 6 ويأتي بإطار من الألومنيوم، والهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68، الحافة العلوية للشاشة تضم سماعة المكالمات والكاميرا الأمامية.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 888 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت مع إمكانية تركيب ذاكرة خارجية حتى 1 تيرابايت، كما يأتي الهاتف بسماعات ستيريو محسنة عن الجيل السابق، ويضم منفذ 3.5 ملم للسماعات الخارجية.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، ثلاثة منها جاءت بدقة 12 ميجابكسل، الأساسية وعدسة ذات زاوية رؤية واسعة جدًا، والثالثة عدسة تيليفوتو للتقريب البصري حتى 4.4 مرة، أما العدسة الرابعة فهي مستشعر بدقة 0.3 ميجابكسل لدعم العمق، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل.

يدعم الهاتف تصوير مقاطع فيديو بدقة 4k بمعدل 120 إطار في الثانية، والكاميرا الأمامية تلتقط مقطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

أما الهاتف اكسبيريا 5 مارك 3 فيأتي بشاشة مقاس 6.1 بوصة من نوع OLED بدقة +FHD وجودة عرضة 2520 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هيرتز، الهاتف محمي بطبقة غوريلا غلاس 6 من الأمام والخلف، أبعاد الهاتف 15.7 سم × 6.8 سم وسماكة 8.2 ملم، ويزن 168 غرامًا.

وكشقيقه الأكبر جاء بمعالج سناب دراغون 888 ومعالج رسوميات Adreno 660، مقترن بذاكرة وصول عشوائي (رام) 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية تركيب ذاكرة خارجية.

الكاميرا الخلفية مكونة من 3 عدسات، كلها بدقة 12 ميجابكسل، أساسية وعدة ذات زاوية رؤية واسعة جدًا، وعدسة تيليفوتو للتقريب البصري حتى 4.4 مرة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يدعم الهاتف التقاط مقاطع فيديو بدقة 4k بمعدل 120 إطار في الثانية، كما تدعم الكاميرا الأساسية وعدسة التقريب ميزة التثبيت البصري للصور OIS.

الهاتفان يأتيان ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، وتقول الشركة إنه يتم شحن نصف البطارية في غضون 30 دقيقة، ولم تكشف الشركة عن أسعار الهاتفين حنة الآن لكنهما متاحين للطلب المسبق.

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