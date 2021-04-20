كيفية مشاهدة ومتابعة مؤتمر ابل هذا المساء – وأهم التوقعات!

مساء اليوم 20 إبريل سوف يتم الإعلان عن بعض منتجات ابل في مؤتمر صحفي بعنوان Spring Loaded سيتم بثه عبر الإنترنت. في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية مشاهدة البث الحي للمؤتمر وأهم التوقعات الخاصة به.

موعد المؤتمر وكيفية المتابعة؟

مؤتمر ابل سوف يكون مساء اليوم 20 إبريل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة (السابعة بتوقيت القاهرة، أو التاسعة بتوقيت أبوظبي، أو السادسة بتوقيت دول المغرب العربي).

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب وهذا سوف يسهل على المشاهدين متابعة المؤتمر بصورة حية أولاً باول (المؤتمر سوف يبث باللغة الإنجليزية).

المؤتمر سيتم بثه عبر يوتيوب من خلال هذا الرابط أو الفيديو المرفق. بإمكانك الضغط على زر تعيين تذكير أو Set Reminder من داخل الفيديو وسوف يقوم تطبيق يوتيوب بإرسال إشعار لك عند بداية المؤتمر.

أيضاً يمكنك متابعة البث من خلال الموقع الرسمي لأبل عبر هذا الرابط.

أيضاً نحن هنا في أخبار التطبيقات سوف نقدم تغطية شاملة ووافية لكل ما سوف يتم الإعلان عنه في المؤتمر كما عودناكم سابقاً فلا تنسى أن تتابع التطبيق والموقع الخاص بنا 😉

المنتجات المتوقع الإعلان عنها خلال المؤتمر