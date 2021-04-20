تطبيقات رمضان للاندرويد (8) – تطبيق مميز لحماية خصوصية ملفاتك مع لعبة رعب جذابة

يستمر شهر رمضان معنا بخيراته وأحداثه المميزة ونستمر نحن معكم في مشاركتكم التطبيقات بشكل يومي ومستمر، واليوم سنحدثكم عن تطبيق مخصص لحماية صورك وفيديوهاتك وهو الذي يأتي على شكل آلة حاسبة لمزيد من التمويه والحماية، بجانب لعبة رعب مميزة، علمًا أن هذه التطبيقات متاحة مجانًا لفترة محدودة لذلك حملها فورًا إن أعجبتك

تطبيق Calculator Locked لإخفاء الصور والفيديوهات

هذا التطبيق المميز يعمل على إخفاء الصور والفيديوهات الحساسة والتي لا تريد لأي شخص أن يراها، لكن ما يميزه أكثر هو أنه يأتي على شكل تطبيق آلة حاسبة، لذلك فلا أحد يشك بأنه تطبيق مخصص للصور والفيديوهات بالطبع، كذلك يقدم التطبيق خاصية Applock لحماية التطبيقات بكلمة مرور أو بالبصمة، هذا كله بجانب عدم إعلانات نظرًا لأنه تطبيق مدفوع في الأساس.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة The House لعبة أكشن ورعب

هذه أيضًا هي لعبة مدفوعة في الأساس لكنها متاحة الآن مجانًا لفترة محدودة، وهي لعبة رعب وأكشن وتأتي مع رسوميات مميزة لكنها غامقة جدًا وذلك لإضفاء حالة الرعب بالتأكيد، كذلك فاللعبة بالرغم من أنها مدفوعة إلا أنها تمتلك تحميلات وتقييمات إيجابية كثيرة.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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