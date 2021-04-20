تطبيقات رمضان للايفون و الايباد (8) – الكتابة على الصور بالعربية وتنظيم المهام مجاناً لفترة محدودة!

مرحباً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية والتي ننشرها على مدار الشهر الكريم. لدينا اليوم تطبيقان مميزان للغاية متاحان للتحميل مجاناً لفترة محدودة، تطبيق الكتابة على الصور باللغة العربية وآخر من أجل تنظيم المهام!

تطبيق تحرير – الكتابة على الصور بالعربية

تطبيق مميز للكتابة على الصور يوجد به العديد من الخطوط كما يدعم عدة لغات مثل العربية والفارسية والإنجليزية وغيرها. يوجد العديد من الأدوات لتحرير النصوص كما تم تحسين الواجهة في هذه النسخة الجديدة من التطبيق مع إمكانية إضافة وحذف الخطوط كما ترغب.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Tomato ToDo – تنظيم المهام والتذكير بها

تطبيق مميز يساعدك على تقسيم وقتك وتنظيم المهام التي تود القيام بها وأيضاً تذكيرك بها حتى لا تنساها، يحتوي التطبيق على تقويم “أجندة” وخاصية التنبيهات المعتمدة على الموقع كما يدعم الأوامر الصوتية ويحتوي على واجهة سوداء “الوضع الليلي”.

السعر : مجاني لفترة محدودة