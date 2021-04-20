مؤتمر ابل إبريل 2021 – الإعلان عن ايباد برو و جهاز AirTgas الجديد ولون إضافي لأيفون 12 والمزيد!

انتهى هذا المساء(الثلاثاء) مؤتمر ابل لربيع عام 2021 والتي كشفت من خلاله عن العديد من الأجهزة التي سيبدأ إطلاقها في الأسواق بداية من شهر مايو المقبل. هناك أجهزة ايباد برو جديدة وجهاز تتبع المقتنيات AirTags و تلفاز ابل و iMac وغير ذلك.

الإعلان عن لون جديد في سلسلة ايفون 12

بشكل غير متوقع، أعلنت ابل عن لون جديد في سلسلة ايفون 12 وهو الايفون الأوروجواني Purple ليضاف إلى بقية الألوان الأخرى.

الإعلان عن جهاز تتبع المقتنيات ابل AirTags

أعلنت ابل عن جهاز تتبع المقنيات صغير الحجم AirTags والذي سوف يعمل عبر خدمة Find My

الإصدار الجديد سوف يصدر أصوتاً خفيفة عند البحث عن المقنيات، وأيضاً تحديد الموقع بدقة اعتماداً على الموجات فائقة التردد UWB والتي تعتمد بدورها على شريحة U1 في هواتف ايفون 11 فما أحدث.

تقول ابل أن الجهاز مصمم لتتبع المقتنيات فقط وليس الأشخاص!

تحتوي أجهزة AirTags على بطارية قابلة للاستبدال، يمكن للمستخدم تغييرها.

سعر القطعة الواحدة 29$، ويمكن الحصول على 4 قطع معاً بسعر 99$.

الجهاز مقاوم للماء والأتربة كما تحتوي هي أيضاً بدورها على شريحة U1

الإعلان عن الجيل الجديد من تلفاز ابل Apple TV

الجهاز يدعم البث حتى دقة 4K ويعمل بمعالج A12 Bionic

دعم تقنية HDR بمعدل إطارات عالٍ.

سوف يتصل التلفاز بالايفون ويعتمد على الكاميرا والحساسات الخاصة به لضبط إعدادات الألوان بأفضل طريقة.

يأتي التلفاز مع ريموت كنترول جديد بأزرار فيزيائية مع زر دائري كبير قابل للمس.

سعر الجهاز يبدأ من 179$ لسعة 32 جيجابايت، و 199$ لسعة 64 جيجابايت.

الإعلان عن أجهزة iMac 2021

أعلنت ابل عن أجهزة iMac جديدة بمعالج M1 وعدة ألوان مميزة مع تصميم نحيف.

تم إضافة مروحتين صغيرتين بداخل الجهاز.

الشاشة بقياس 24 إنش بدرجة سطوع تصل إلى 500 نقطة بدقة 4.5K وتقنية True Tone.

كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل وتتم معالجة الفيديو عبر المعالج M1.

3 ميكروفونات مختلفة بتقنية إلغاء الضوضاء و 6 سماعات خارجية للصوت بتقنية الصوت المحيطي و Dolby Atmos.

مقارنة بالإصدار السابق، فهذا الـ iMac أسرع بـ 50% في المعالجة والأداء، وبمرتين من ناحية دعم الرسوميات.

لوحة مفاتيح تدعم خاصية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID

سعر الـ iMac يبدأ من 1299 دولار أمريكي.

الإعلان عن ايباد برو الجديد بمعالج M1

أضافت ابل معالج M1 المستخدم في أجهزة ماك إلى أجهزة ايباد برو الجديدة 2021.

معالج M1 في أجهزة ايباد برو 2021 سيكون ثماني النواة وسوف يرفع الأداء 50% مقارنة بالإصدار الأسبق.

التصميم يظل كما هو دون تعديل.

سعة جديدة كبرى تصل إلى 2 تيرابايت.

دعم Thunderbolt و USB4 وشبكات الجيل الخامس 5G

الشاشة من نوع Liquid Retina XDR بدقة تصل إلى 6K بدرجة سطوع عالية تصل إلى 1600 نقطة، سيتم استعمال شاشة من نوع Mini LED على الإصدار الأكبر من ايباد برو.

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بزاوية التقاط 120 درجة.

سعر ايباد برو 2021 بشاشة 11 إنش يبدأ من 799 دولار أمريكي، و شاشة 12.9 إنش بسعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي.

تحديث iOS 14.5 و iPadOS 14.5 ؟

سيتم إطلاقهما الأسبوع المقبل إن شاء الله.