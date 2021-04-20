الصحة العالمية: بإمكان العالم السيطرة على فيروس كرونا خلال الأشهر المُقبلة

قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس” إن بإمكان العالم السيطرة على جائحة كورونا خلال الأشهر المُقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بشكل عادل، واستخدامها باستمرار وإنصاف.

وأوضح “غيبريسوس” – في مؤتمر صحفي – الاثنين، أن المُعدل المرعب لذي ينتشر به فيروس كورونا المستجد بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاما؛ سببه السلالات الأكثر عدوى، لافتًا إلى أن حالات الوفاة وصلت إلى مليون حالة بعد تسعة أشهر، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني حالة وفاة، وثلاثة أشهر لنصل إلى ثلاثة ملايين وفاة، – وفق ما نقلت وكالة “رويترز”

يُذكر أنه وصلت عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميًا إلى 141 مليون، وحالات الشفاء 80,4 مليون والوفيات 3,01 ملايين.

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