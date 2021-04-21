هواوي ستطلق 3 هواتف قابلة للطي بسعر منخفض خلال 2021

في شهر فبراير الماضي، كشفت هواوي عن هاتفها القابل للطي المنتظر Huawei Mate X2، وهو الذي يُعد واحد من أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق بدون شك، لكن الهاتف قد عانى من المشكلة التي تعاني منها كل الهواتف القابلة للطي، وهي السعر المرتفع جدًا، ويبدو أن هواوي لديها خطط لاستغلال الفئات الأقل سعرًا في 2021 من الهواتف القابلة للطي.

هواوي تحضر لإطلاق هواتف قابلة للطي رخيصة في 2021

إن كنت لا تذكر، هاتف هواوي ميت X2 يأتي مع شاشتين إلى جانب الاعتماد على الطيّ للداخل وليس للخارج مثل هواتف هواوي القابلة للطي التي سبقته، وهذا الهاتف كان يأتي بسعر في حدود 2782 دولار أمريكي، وهو سعر رهيب بالتأكيد.

طبقًا لتقرير من DigiTimes، شركة هواوي تخطط حاليًا لإطلاق هواتف Foldable بأسعار أقل كثيرًا في النصف الثاني من عام 2021، لكن للأسف لا توجد كثير من التفاصيل حول ما تخطط هواوي لفعله فعلًا.

يجب على سعر هذا النوع من الهواتف أن ينخفض بالتأكيد، وذلك لأن هذه التقنية قد حققت ما يكفي من النضج وقد مر عليها وقت طويل نسبيًا، إن كنت لا تعلم فشركات مثل هواوي أو سامسونج تنفق مبالغ طائلة على تطوير تقنيات مثل التقنيات المستخدمة في هذا النوع من الهواتف، لذلك تطلقه بسعر مرتفع بشكل ملحوظ وذلك لتعويض تلك النفقات من خلال الأرباح.

في الوقت الحالي نحن في انتظار المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف الأرخص، ونظرًا لأن التقرير يفيد بأنها ستتوفر في النصف الثاني فهذا يعني أن أسابيع قليلة تفصلنا قبل ذلك التوفر أو حتى قبل ظهور مزيد من المعلومات.