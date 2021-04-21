أجهزة ايباد برو 2021 – المواصفات، المميزات، السعر، وكل ما تود معرفته!

أعلنت ابل خلال المؤتمر الأخير عن الإصدارات الجديدة من سلسلة ايباد برو iPad Pro 2021 تلك الأجهزة التي تعتبر طفرة في عالم الايباد بل والأجهزة اللوحية عموماً نظراً لاعتمادها على معالج M1 الذي تصممه ابل بنفسها وباتت تستخدمه في أجهزة الماك. هناك العديد من الإضافات والتغييرات التي أضافتها ابل إلى أجهزة ايباد برو 2021 سوف نستعرضها معاً في هذا المقال.

الشاشة الجديدة

يتوفر ايباد برو 2021 بإصدارين بشاشة 11 إنش و 12.9 إنش. شاشة 11 إنش هي تقريباً نفس الشاشة المستخدمة في الإصدار السابق. أما شاشة 12.9 إنش فهي جديدة كلياً وهي من نوع Liquid Retina XDR مع تقنية Mini-LED حيث تحتوي على أكثر من 10,000 مصباح ليد صغير في الخلفية بدرجة سطوع قد تصل إلى 1600 نقطة ونسبة تباين فائقة مما يعني تجربة بصرية أكثر إبهاراً.

كلتا الشاشتين تدعمان تقنية Pro Motion والتي تجعل الشاشة تعمل بمعدل تحديث يتراوح بين 60 إلى 120 هيرتز حسب المهمة التي يقوم بها المستخدم، مثلاً يرتفع معدل التحديث تلقائياً عند تشغيل الألعاب والتطبيقات عالية الرسوميات. الشاشة أيضاً تدعم كافة الطيف اللوني تقريباً DCI-P3 لإنتاج ألوان أقرب للطبيعة، وتبلغ كثافة البكسلات بهما 264 بكسل لكل إنش.

ايباد برو 2021 مع معالج M1

بداية من العام الماضي، بدأت ابل الانتقال إلى معالج M1 الذي صممته بنفسها في أجهزة ماك عوضاً عن معالجات إنتل، وهو ثورة بحق في عالم الحواسيب. مع أجهزة ايباد برو 2021 فاجأتنا ابل بإضافة معالج M1 إليها لتقدم أداءً فريداً من نوعه على الحواسيب اللوحية.

شريحة Apple M1 تضم معالج ثماني النواة: 4 أنوية للأداء العالي، و 4 أخرى للأداء العادي. أيضاً هناك معالج رسوميات ثماني النواة ومعالج للذكاء الاصطناعي، كما أن ذاكرة التخزين والذاكرة العشوائية مثبتة على نفس الشريحة. واقعياً، تعد ابل بزيادة في الأداء قدرها 50% بالإضافة إلى دعم الرسوميات بصورة أفضل بنسبة 40% ما يجعل أجهزة ايباد برو مناسبة لكافة المهام الثقيلة والبرامج المعقدة.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

هناك نوعان من أجهزة iPad Pro 2021 فيما يتعلق بدعم الشبكات اللاسلكية: النسخ الداعمة للوايفاي فقط، والنسخ الداعمة للوايفاي مع شبكات الجيل الخامس 5G (يمكن إضافة شريحة اتصال إليها). إضافة شبكات الجيل الخامس إلى أجهزة ايباد برو 2021 يعتبر إضافة مهمة للغاية. كما يدعم أحدث أجيال الوايفاي Wi‑Fi 6.

الكاميرا

قامت ابل بتحسين الكاميرا الأمامية كثيراً فهي بدقة 12 ميجابكسل مع زاوية التقاط تقدر بـ 120 درجة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور سيلفي مميزة وكذلك العمل مع تقنية التعرف على الوجه Face ID. هناك أيضاً خاصة Center Stage التي تبقيك دوماً في منتصف المشهد أثناء مكالمات الفيديو.

أيضاً تحمل أجهزة iPad Pro 2021 ثلاث كاميرات خلفية هي: كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8

كاميرا واسعة المجال بدقة 10 ميجابكسل

كاميرا LiDAR تعمل بالليزر لخلق صور ثلاثية الأبعاد ورفع كفاءة تطبيقات الواقع المعزز. بإمكان الكاميرا الخلفية التصوير كما يلي: التصوير بدقة تصل إلى 4K وسرعة إطارات في الثاثية حتى 60 إطار في الثانية.

التكبير البصري حتى مرتين عند التصوير.

تقنية Smart HDR.

تقنية تثبيت الفيديو، وتقليل الضوضاء.

التصوير البطيء حتى دقة 1080 بكسل.

باقي المواصفات

أجهزة ايباد برو 2021 تضم أيضاً المواصفات الآتية:

سعات تخزين: 128 و 256 و 512 جيجابايت بالإضافة إلى 1 و 2 تيرابايت.

ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.

بطارية تدوم حتى 10 ساعات متواصلة من تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديو عبر الوايفاي.

5 ميكروفونات لتسجيل صوت عالي الجودة.

4 سماعات خارجية تدعم الصوت المحيطي و تقنية Dolby Atmos.

دعم منافذ Thunderbolt و USB-C

الألوان المتاحة: الفضي والرمادي.

شاحن بقوة 20 وات مع كابل USB-C بطول 1 متر.

دعم خاصية التعرف على الوجه Face ID.

سعر iPad Pro 2021

يبدأ سعر جهاز ايباد برو 2020 بشاشة 11 إنش من 800 دولار لنسخة الوايفاي، و 1000 دولار أمريكي لنسخة الوايفاي مع الشبكات الخلوية 5G. بيما يبدأ سعر نسخة الـ 12.9 إنش من 1100 دولار لنسخة الوايفاي و 1300 لنسخة الوايفاي مع الشبكات الخلوية 5G.

السعة المبدئية هي 128 جيجابايت وتزيد إلى 256 و 512 جيجابايت و 1 أو 2 تيرابايت مع زيادة في السعر مع كل زيادة السعة التخزينية. الإكسسوارات المختلفة مثل لوحة المفاتيح الذكية أو قلم ابل تباع منفردة.