شرطية سعودية بزي عسكري عند الكعبة تثير اهتمام المواطنين (صور)

في أول عملية من نوعها نشرت أجهزة الأمن السعودية وحدات نسائية من الشرطة في الحرم المكي لضمان أمن المعتمرين، ما أثار اهتماما واسعا من قبل ناشطين في المملكة.

وانتزعت شرطية من الوحدات التابعة لأمن الحج والعمرة تدعى عهود إعجابا من المواطنين السعوديين بعد ظهورها في زي عسكري أمام الكعبة بينما يؤدي المعتمرون مناسكهم في الحرم المكي.

وأثارت صور عهود التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في “تويتر” ردود فعل واسعة، حيث أشاد غالبية أصحابها بجهود النساء العاملات في مجال الأمن، في توفير الحماية والنظام والتأكد من تطبيق القوانين والتعليمات، سيما للمعتمرات والزائرات اللاتي يفضلن التعامل مع نساء.

A Saudi female police officer in Mecca supervising pilgrims. via @ryma080 Amazing change for Saudi society! pic.twitter.com/ROHJF7lOr6

— Ali Shihabi علي الشهابي (@aliShihabi) April 19, 2021