جهاز التتبع ابل AirTag – كل ما تود معرفته!

أخيراً أعلنت ابل في مؤتمرها الأخير عن جهاز تتبع المقنيات والأشياء Apple AirTag وهو أصغر جهاز يمكنك الحصول عليه من ابل. قم بوضع الجهاز مع سلسلة المفاتيح أو بداخل حقيبتك أو مع أي شيء آخر وسوف يمكنك معرفة مكانه في حال ضياعه من خلال تطبيق Find My.

كيف يعمل جهاز ابل AirTag ؟

جهاز ابل AirTag هو جهاز صغير دائري الحجم يمكن وضعه بسهولة مع أي شيء تمتلكه مباشرة أو باستخدام إكسسوار مثل الميدالية، يقوم الجهاز بإرسال إشارات بلوتوث مؤمنة يمكن التقاطها بواسطة الأجهزة القريبة وعبر تطبيق Find My على أجهزة ابل.

هذه الإشارات مهمتها إرسال موقع الـ AirTag – وبالتالي الشيء الذي تود تتبعه – إلى سحابة الآي كلاود الخاصة بك لرؤيته على الخريطة داخل تطبيق Find My. العملية بالكامل مشفرة لحماية الخصوصية ولا يتم معرفة موقع الجهاز إلا بواسطتك كما أن الجهاز لا يستهلك طاقة كبيرة أو بيانات كثيرة.

يمكن التحقق من موقع الـ AirTag في نطاق محدد، أما إذا كان خارج هذا النطاق فيمكن وضع الجهاز في وضع الضياع Lost Mode وسوف يتم تنبيهك تلقائياً إذا تم رصده على شبكة Find My كذلك يمكنك تسجيل بيانات الاتصال بك حتى يتمكن من يجده من التواصل معك.

يمكن بضغطة زر واحدة توصيل الجهاز الصغير بالايفون أو الايباد بعدها قم بوضع اسم له. قم بوضع الجهاز مع الشيء الذي تود تتبعه وارصد مكانه مباشرة من خلال تطبيق Find My.

كيف يساعدنا جهاز AirTag في إيجاد الأشياء المفقودة؟

يساعدنا جهاز AirTag على إيجاد الأشياء المفقودة بعدة طرق مثل رؤية الموقع على الخريطة كما سبق وأشرنا، كما توجد إمكانية تحديد الموقع بدقة عالية من خلال شريحة U1 ولكن هذا يتطلب هواتف ايفون 11 أو ايفون 12 لأنهما يحتويات على شريحة U1. يحتوي الجهاز أيضاً على سماعات داخلية تصدر أصواتاً تساعدك في تحديد الموقع.

مواصفات ابل AirTag

الجهاز دائري الشكل بقطر 3 سنيمتر تقريباً ويحتوي على بطارية قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم يمكنها أن تدوم لمدة عام كامل بحسب ابل، أيضاً سوف يقوم الايفون بتنبيهك عند الحاجة إلى تغيير البطارية.

الجهاز أيضاً مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP67، ويضم سماعات صغيرة داخلية، ويدعم Bluetooth 5.0 و NFC و U1 وحساس للتسارع. سعر ابل AirTag هو 29$ للقطعة الواحدة و 99$ في حالة شراء أربع قطع معاً علماً بأن الإكسسوارات مثل الميداليات المخصصة له تباع منفردة. جدير بالذكر أيضاً أن سامسونج كانت قد أعلنت عن جهاز تتبع مماثل Galaxy SmartTag في وقت سابق.