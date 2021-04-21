لعبة Apex Legends قادمة للهواتف الذكية بعد طول انتظار – إليك التفاصيل

منذ شهور طويلة ونحن نسمع عن قدوم لعبة Apex Legends لمنصة الهواتف الذكية، والتقارير الأخيرة أفادت بأن اللعبة قادمة في الربع الثالث من عام 2021، لكن يبدو أن شركة EA لديها خطط أخرى أفضل للاعبين! هذا حيث أن اللعبة قادمة خلال هذا الشهر أخيرًا وبعد طول انتظار.

لعبة Apex Legends قادمة قريبًا للهواتف الذكية

اللعبة قادمة لتكون منافسة بشكل مباشر لألعاب مثل ببجي موبايل وCall of Duty وكذلك Freefire وفورتنايت، وهذا لأن كل هذه الألعاب تقع ضمن نفس المجال وهو مجال ألعاب البقاء على قيد الحياة Battle Royale / Survival.

اللعبة قادمة بشكل مجاني تمامًا وهي من تطوير شركة EA كما نعلم، وهذه اللعبة حاليًا هي واحدة من أنجح الألعاب على منصات اللعب الاحترافية الأخرى مثل بلايستيشن أو إكس بوكس أو PC كذلك، وقد شاركت اللعبة لقطات شاشة محدودة من اللعبة.

اللعبة ستبدأ في التوفر بشكل تجريبي خلال الشهر الجاري على كلًا من أندرويد وiOS، لكن هذا سيحدث فقط في السوق الهندي وكذلك الفلبيني، لذلك يمكنك استخدام تطبيق VPN لتجربة اللعبة فور صدورها، أو أن تنتظر حتى تتوفر عالميًأ.

شركة EA قد فتحت التسجيل المبكر للعبة من هنا، لكنه متاح لسكان الدول السابقة بالطبع، ومن المتوقع لهذه اللعبة أن تحقق نجاح باهر من حيث المبيعات أو من حيث عدد التحميلات، لكن من غير المتوقع أن تضاهي نسخة الهاتف الذكي كل ما يتوفر في نسخة الكمبيوتر أو الكونسول.