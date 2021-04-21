تطبيقات رمضان للاندرويد (9) – تطبيق يساعدك على ختم القرآن عشرات المرات، محرر فيديو احترافي ولعبة مميزة

يستمر شهر رمضان معنا بخيراته وأوقاته الدافئة ونستمر نحن معكم في مشاركتكم التطبيقات بشكل يومي ومستمر، واليوم سنحدثكم عن تطبيق مميز يساعدك على ختم القرآن الكريم عشرات المرات على مدار العام كما يساعدك على ختمه في رمضان بالطبع، هذا إلى جانب واحد من أقوى محررات الفيديو للأندرويد على الإطلاق، إضافةً إلى لعبة مميزة تستحق التجربة.

تطبيق نختم – طريقة لطيفة لختم القرآن بسرعة

هذا التطبيق المميز يساعدك على استغلال وقتك بشكل رائع! كلما تقوم بفتح هاتفك سيعرض عليك التطبيق آية من القرآن الكريم، وبهذا فكل مرة يكون هاتفك مغلق فيها وتقوم بفتحه فأنت تنجز جزءًا صغيرًا من القرآن الكريم، ومع مرور الوقت بالطبع ستتمكن من قراءة القرآن كله بهذه الطريقة المميزة!

تستطيع التحكم في الآية عند عرضها، كذلك يمكنك متابعة إحصاءات الختمة الخاصة بك، إلى جانب إمكانية اختيار القارئ الذي تريده لتجعل تجربة الاستماع للتلاوة الصوتية أكثر تميزًا، والمزيد لتكتشفه بنفسك.

السعر : مجّاني

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تطبيق VN Video Editor – أقوى محرر للهواتف الذكية

كما ترى من عنوان الفقرة، هذا البرنامج هو أقوى محرر للفيديوهات على الهواتف الذكية في الوقت الحالي طبقًا لكثير من المختصين! التطبيق يوفر لك كل خصائص تحرير الفيديو التي تتخيلها، بالإضافة لسهولة الاستخدام وتوفر أوضاع استخدام مناسبة للمبتدئ أو للمحترف، مع مئات الخواص التي تذكرنا بتطبيقات احترافية مثل أدوبي بريميير، جربه الآن.

السعر : مجّاني

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لعبة The Walking Dead من أهم العناوين في عالم الألعاب

لعبة The Walking Dead كعنوان هي واحدة من أهم الألعاب على الإطلاق في التاريخ، والآن يمكنك أت تجربها من تطوير Galaxy Play على نظام أندرويد! اللعبة مجانية وتقدم رسوميات وخواص مميزة جدًا، إلى جانب أنها تضم أكثر من 100 ألف تقييم إيجابي بمعدل 4.7/5 كتقييم إجمالي! اللعبة هي لعبة استراتيجية أكشن، ويمكنك مشاهدة فيديو لها من هنا.

السعر : مجّانية

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