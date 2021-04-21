تطبيقات رمضان للايفون والايباد (9) – تطبيقان مجانيان متاحان للتحميل لفترة محدودة!

مرحباً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية والتي ننشرها على مدار الشهر الكريم. لدينا اليوم تطبيقان مميزان للغاية متاحان للتحميل مجاناً لفترة محدودة، تطبيق الكتابة والتدوين الشخصي وتطبيق حفظ الصور والفيديو بسرية.

تطبيق Five Minute Journal – للتدوين الشخصي

هو تطبيق يتيح لك كتابة ما يجول بخاطرك من أفكار وخواطر خلال دقائق معدودة مع سهولة التنقل بين ما تكتبه بشكل دوري، مع الكتابة هنا أيضاً خيارات إضافة الصور مع إمكانية حفظ التطبيق بكلمة مرور للحفاظ على الخصوصية، وسهلة تصدير محتوى التطبيق في صورة ملف PDF مثلاً. كما يدعم الوضع الليلي والويدجت.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Safety Photo+Video Pro – حفظ الصور والفيديو بأمان

تطبيق مميز يتيك لك حفظ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في خزنة سرية بعيداً عن أعين المتطفلين، عبر هذا التطبيق تستطيع حفظ ما تريد بكلمة مرور أو نمط أو بصمة الوجه أو الإصبع مع إمكانية نقل الملفات للحاسوب أيضاً بسهولة.

السعر : مجاني لفترة محدودة