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تعثرت ببالوعة فرفعت دعوى على البلدية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت امرأة إيطالية تبلغ من العمر 72 عاماً رفع دعوى على بلدية العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعدما تعثرت في بالوعة أثناء سيرها.

حيث كانت المرأة التي لم تكشف هويتها تسير على طريق ميرولونا قبل أن تتعثر فوق الزاوية من البالوعة وتسقط على الأرض.

وقام أحد المارة بمساعدة المسنة على النهوض، ثم إسعافها إلى مستشفى سان جيوفاني حيث تلقت العلاج اللازم، حيث تعرضت لكسر في الكتف أجبرها على الخضوع لعملية جراحية أجبرتها على البقاء في المستشفى لمدة شهر كامل، قبل أن تكمل العلاج من خلال الخضوع لجلسات علاج طبيعي مكلفة للغاية.

يذكر أنّ المسنة الإيطالية طالبت بلدية العاصمة بدفع تعويض بقيمة 122 ألف يورو بسبب المعاناة والألم الذي عاشته خلال الفترة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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