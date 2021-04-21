تعثرت ببالوعة فرفعت دعوى على البلدية

قررت امرأة إيطالية تبلغ من العمر 72 عاماً رفع دعوى على بلدية العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعدما تعثرت في بالوعة أثناء سيرها.

حيث كانت المرأة التي لم تكشف هويتها تسير على طريق ميرولونا قبل أن تتعثر فوق الزاوية من البالوعة وتسقط على الأرض.

وقام أحد المارة بمساعدة المسنة على النهوض، ثم إسعافها إلى مستشفى سان جيوفاني حيث تلقت العلاج اللازم، حيث تعرضت لكسر في الكتف أجبرها على الخضوع لعملية جراحية أجبرتها على البقاء في المستشفى لمدة شهر كامل، قبل أن تكمل العلاج من خلال الخضوع لجلسات علاج طبيعي مكلفة للغاية.

يذكر أنّ المسنة الإيطالية طالبت بلدية العاصمة بدفع تعويض بقيمة 122 ألف يورو بسبب المعاناة والألم الذي عاشته خلال الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية