غيغا بايت تُسعد عشاق الألعاب بـ3 شاشات مميزة

أزاحت شركة غيغا بايت التايوانية الستار عن 3 شاشات جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Aorus Fi32U، Aorus FV43U، وAorus FO48U.

وستأتي الشاشات الجديدة بقياسات مختلفة، فالشاشة Aorus Fi32U ستأتي بمقاس 32 بوصة، والشاشة Aorus FV43U ستأتي بمقاس 43، في حين ستأتي الشاشة Aorus FO48U بمقاس 48 بوصة.

وتتميز الشاشات الجديدة بدقة الوضوح الفائق 4K، ومعدل تنشيط صورة 144 أو 120 هرتز، وبزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية مع تغطية نطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 99%، ونطاق الألوان sRGB بنسبة 150%، وتغطية نطاق الألوان DCI P3 بشكلٍ كاملٍ.

وستحتوي الشاشات على منافذ HDMI 2.1 التي تساعد على توصيل أجهزة الألعاب كبلاي ستيشن، سوني، مايكروسوفت، وإكس بوكس.

يشار إلى أنّ غيغا بايت لم تعلن عن موعد طرح شاشاتها الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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