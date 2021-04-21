أعراض حساسية الغلوتين.. من الانتفاخ إلى الصداع

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنّ حساسية الغلوتين تُعرف باسم الداء الانزلاقي (السيلياك)، والتي تعني العجز عن تحمل بروتين الغلوتين الموجود في القمح، الشعير، والحنطة.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض هذه الحساسية بآلام مستمرة في البطن، الانتفاخ، الغثيان، بالإضافة إلى الإسهال، وأعراض أخرى كاضطراب النمو، ضعف التركيز، عدم الرغبة بتناول الطعام، الإصابة بالخمول والكسل، والصداع النصفي.

وأكدت الجمعية الألمانية للتغذية عدم وجود دواء يعالج هذه الحساسية، لكنّها أوصت الأشخاص المصابين بها بالاستغناء التام عن الأطعمة التي تحمل البروتين المسبب لها كالقمح، الآيس كريم، الشعير، عصائر الفواكه، خلطات التوابل، والحنطة، وغيرها من الأطعمة التي تضم بروتين الغلوتين.

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