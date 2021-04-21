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بشرى تدعو النجمات لـ”اقتسام البطولة” أسوة بالرجال

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الفنانة المصرية بشرى النجمات للسير حذو الرجال، واقتسام البطولة المطلقة في الموسم الرمضاني القادم.

وقالت في الستوري عبر حسابها في إنستجرام، إنّ الرجال قبلوا اقتسام البطولة وتنازلوا عنها من أجل مصلحة الجمهور.

ودعت بشرى الممثلات لاقتسام البطولة المطلقة في الأعمال الفنية في الموسم الرمضاني القادم، أسوةً بالرجال من أجل تقديم أعمال فنية رائعة.

وكان الموسم الرمضاني الحالي قد شهد اقتسام النجم أحمد السقا بطولة مسلسل نسل الأغراب مع النجم أمير كرارة، في حين اقتسم النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان البطولة المطلقة لمسلسل ملوك الجدعنة.

الجدير بالذكر أنّ الفنانة بشرى تظهر في الموسم الرمضاني الحالي في 3 أعمال هي الاختيار2، فارس بلا جواز، بالإضافة لمشاركتها صوتياً في مسلسل الرسوم المتحركة زينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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