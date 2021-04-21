ميزات جديدة في كروم.. حظر الاتصالات وحماية البيانات

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن الإصدار الجديد من متصفح كروم حمل اسم Chrome 90.

وزودت الشركة الأمريكية النسخة الجديدة بأنظمة حماية إضافية ضد هجمات NAT Slipstreaming الإلكترونية، وذلك من خلال حظر الاتصالات عبر بروتوكولات FTB وHTTPS، و HTTP المرتبطة بمنافذ 554 الرقمية.

وعمد المطورون لتجهيز نسخة بتقنيات AV1، والتي ستُحسن من حماية البيانات أثناء مكالمات الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت غوغل بإضافة ميزة Link To Text Fragment التي تساعد المستخدم على إرسال روابط توجيهية للمستخدمين الآخرين، حيث سيكون بإمكان متلقي الرابط قراءة ما يريده المرسل إرشاده إليه في أي صفحة بشكلٍ دقيق، ودون الحاجة لقراءة الصفحة الموجودة فيها بالكامل.

كما سيكون بإمكان المستخدمين إعادة ترتيب الصفحات وعلامات التبويب المفتوحة على شريط البحث، وتسمية هذه الصفحات بالطريقة التي تناسبهم.

وتتميز النسخة الجديدة بوجود ميزات تقلل من استهلاك حركة المرور وبيانات المستخدم، وبالتالي يخف الضغط على معالجات الحواسيب.

ودعت غوغل المستخدمين لتحميل النسخة الجديدة من أجل الاستمتاع بالميزات الجديدة المتوفرة فيها.

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