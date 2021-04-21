منوعات

ميزات جديدة في كروم.. حظر الاتصالات وحماية البيانات

تم النشر منذُ 48 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن الإصدار الجديد من متصفح كروم حمل اسم Chrome 90.

وزودت الشركة الأمريكية النسخة الجديدة بأنظمة حماية إضافية ضد هجمات NAT Slipstreaming الإلكترونية، وذلك من خلال حظر الاتصالات عبر بروتوكولات FTB وHTTPS، و HTTP المرتبطة بمنافذ 554 الرقمية.

وعمد المطورون لتجهيز نسخة بتقنيات AV1، والتي ستُحسن من حماية البيانات أثناء مكالمات الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت غوغل بإضافة ميزة Link To Text Fragment التي تساعد المستخدم على إرسال روابط توجيهية للمستخدمين الآخرين، حيث سيكون بإمكان متلقي الرابط قراءة ما يريده المرسل إرشاده إليه في أي صفحة بشكلٍ دقيق، ودون الحاجة لقراءة الصفحة الموجودة فيها بالكامل.

كما سيكون بإمكان المستخدمين إعادة ترتيب الصفحات وعلامات التبويب المفتوحة على شريط البحث، وتسمية هذه الصفحات بالطريقة التي تناسبهم.

وتتميز النسخة الجديدة بوجود ميزات تقلل من استهلاك حركة المرور وبيانات المستخدم، وبالتالي يخف الضغط على معالجات الحواسيب.

ودعت غوغل المستخدمين لتحميل النسخة الجديدة من أجل الاستمتاع بالميزات الجديدة المتوفرة فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك