حمادة هلال يُطلق أغنية دينية بمناسبة شهر رمضان

أطلق النجم المصري حمادة هلال أغنيةً جديدةً على قناته الرسمية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أطلق عليها “صلوا على رسول الله”.

وتدور فكرة فيديو كليب الأغنية حول قيام مجموعة من المسلمين من كافة أصقاع الأرض بالركوب في سفينة، في رحلة متجهة نحو المسجد النبوي.

وحققت الأغنية الجديدة نجاحاً كبيراً، وتفاعل معها محبو المطرب المصري بشكلٍ إيجابي، وتركوا مجموعة كبيرة من التعليقات المحفزة والتي تدعو الفنان المصري لإطلاق أناشيد دينية أخرى.

وأغنية صلوا على رسول الله من كلمات داليا عمارة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع جيزو، وإخراج أحمد أشرف، وتمت ترجمتها إلى الإنجليزية والفرنسية.

يُذكر أنّ الفنان المصري أطلق مؤخراً أغنية مشتاقين، والتي جمع فيها عددا من النجوم الرياضة والفن، وحققت الأغنية صدىً إيجابياً في الوسط الفني.

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