بطلة صراع العروش تنضم لفيلم Secret invasion

أصبحت الممثلة الأمريكية إيميلا كلاك آخر المنضمين لعالم مارفل، حيث أعلنت عن مشاركتها في فيلم Secret invasion.

وستعلب نجمة مسلسل صراع العروش دور البطولة في هذا الفيلم رفقة كلٍّ من صامويل جاكسون، بن مندلسون، أوليفيا كولمان، وعدد من الممثلين الآخرين الذين لم تكشف هويتهم حتى الآن.

وأكدت النجمة الأمريكية عدم معرفتها بالدور الذي ستلعبه في الفيلم الذي لاتزال أحداثه طي الكتمان، والذي سيروي قصة مجموعة من الكائنات الفضائية المتغيرة الشكل، والذين يتمكنون من التسلل إلى الأرض.

يشار إلى أنّ شركة ديزني المنتجة لهذا الفيلم ستبدأ عملية تصويره في الخريف القادم، ومن المتوقع عرضه على خدمة Disney Plus.

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