موظف يقبض رواتب عن 15 عاما “دون عمل”

ألقت السلطات الإيطالية القبض على موظفٍ لم تكشف هويته غاب عن وظيفته 15 عاماً، وقبض جميع رواتبه أثناء غيابه.

وقالت السلطات الإيطالية إنّ الموظف غابَ عن وظيفته في أحد مستشفيات مدينة كاتانزارو منذ العام 2005، وأنّ مجموع رواتبه التي قبضها بدون عمل وصلت إلى 538 ألف يورو.

وبدأت قصة الموظف الذي لُقّب بملك الغياب في العام 2005، حيث أصبح يغيب عن الوظيفة بدون مبرر، وعندما حاولت مديرة المستشفى تقديم تقرير عن تغيبه قام بتهديدها.

وبعد تقاعد المديرة لم يُعر أحد اهتماماً لغياب الموظف الذي وجّهت له الشرطة عدة اتهامات: التزوير، إساءة استخدام المنصب، الابتزاز.

وقالت الشرطة الإيطالية إنّها تُحقق مع 6 أشخاص يُتوقع تورطهم في تبرير غياب الموظف الكسول.

يُذكر أنّ الشرطة وصلت للموظف المتسيب بسبب الحملة التي أطلقتها في العام 2016 من أجل تشديد الإجراءات بحق المتغيبين عن العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية