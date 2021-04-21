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طبيبة تكشف العلاقة بين حبوب اللقاح والتهاب الأنف التحسسي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الطبيبة الألمانية شتيفاني روزيلير وجود علاقة وثيقة حبوب اللقاح التي تنتشر في الربيع، وإصابة بعض الأشخاص بالتهاب الأنف التحسسي.

وحددت خبيرة الحساسية الألمانية أعراض هذه الحساسية بالإصابة بنوبات من العطس، زيادة في إفرازات الدموع، سيلان في الأنف، اضطراب في النوم، بالإضافة لمشاكل في التنفس.

وأكدت على أهمية مراجعة الطبيب عند الشعور بأعراض هذا الالتهاب، لأنّها قد تكون جزءاً من التهاب مُزمن، يتسبب بمشاكل في الجيوب الأنفية، المعدة، والأمعاء، وقد يصل أحياناً إلى الربو ما لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

ودعت الأشخاص الذين يصابون بمرض التهاب الأنف التحسسي للعلاج بالأدوية المضادة للحساسية، والكورتيزون، بالإضافة لتجنب الأماكن التي يوجد فيها حب اللقاح بكثرة كالحدائق والبساتين، وإحكام إغلاق النوافذ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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