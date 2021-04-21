للتسلية.. تسعينية تُفبرك عملية سطو وتطلب الشرطة

لجأت مسنة إيطالية تبلغ من العمر 94 عاماً للحيلة؛ من أجل جلب الشرطة إلى منزلها الواقع في مقاطعة ليكو.

حيث تلقت الشرطة المحلية نبأ من امرأة مُسنة قالت إنّ لصوصاً قاموا بالسطو على منزلها يوم 8 أبريل الجاري، وهذا ما دفع الشرطة لإرسال عناصر من أجل التحقيق في الحادثة.

وتفاجأ رجال الشرطة أثناء التحقيق مع المرأة أنّ الحادثة مفبركة، وأنّ المرأة كانت تشعر بالوحدة.

ولم تُوجه الشرطة الإيطالية أي اتهام للمرأة، واعتبرت البلاغ الكاذب مجرد كذبة بريئة.

وفي اليوم التالي قام ذات الشرطيان بزيارة المرأة، وجلبا لها الهدايا والحلوى، وقالا إنّ المرأة تعاني من الوحدة لعدم وجود عائلة وأصدقاء لها، وأشارا إلى أنها حزينة ولا ترغب بالانتقال لدار المسنين خلال الفترة القادمة.

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