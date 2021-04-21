إكس جيمي تُطلق سلسلة “بروجيكتور” مميزة

كشفت شركة إكس جيمي الصينية عن سلسلة بروجيكتور تتكون من موديلين، هما Horizon وHorizon Pro.

وسيعمل كلا الموديلين بأبعاد مدمجة، وبنظام تشغيل Android TV 10، وبميزة الإقلاع السريع، حيث يعمل الجهازان بعد 4 ثواني، ويعكسان صورة على الحائط بعد 6 ثواني.

وسيأتي الموديل Horizon بدقة وضوح Full HD، وإمكانية عرض إسقاط تصل إلى 300 بوصة، وذاكرة داخلية بسعة 16 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغا بايت، وسطوع يصل إلى 2000 لومن في حدّه الأقصى.

أما بالنسبة للموديل فسيتميز بدقة وضوح 4K، وسيدعم تقنية HDR10، وسيبلغ الحد الأقصى من السطوع فيه 2200 لومن.

في حين تصل مساحة الذاكرة الداخلية لـ32 غيغا بايت والعشوائية لـ2 غيغا بايت.

يشار إلى أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح السلسلة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن أسعارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية