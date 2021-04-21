Realme تُطلق هاتفاً ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتف جديد ببطارية قوية ومواصفات مميزة، أطلقت عليه Realme 8 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimensity 700 ثماني النوى، بدقة تصنيع 7 نانو متر، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية جهازها الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، كما ستدعم سطوع 600NIT، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستصل دقتها لـ8 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يشار إلى أنّ ريلمي ستطرح هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بألوان الأسود والأزرق، وبسعر 320 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية