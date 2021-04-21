تسعينية تتعرض لأكبر عملية نصب هاتفي في التاريخ

تمكن عدد من المحتالين من سرقة 32 مليون دولار أمريكي من حساب امرأة ثرية من هونج كونج، بعدما أوهموها بأنّهم من مسؤولي الأمن العام الصيني.

حيث قام المحتالون بتنفيذ العلمية التي صُنفت كأكبر عملية نصب في التاريخ على مراحل، حيث قاموا في صيف العام 2020 بالاتصال بالمرأة الثرية التي تبلغ من العمر 90 عاماً، وتسكن في حي ذا بيك الراقي في هونج كونج، وعرّفوا عن أنفسهم بأنّهم رجال من الأمن القومي الصيني، وقالوا إنّ هويتها استخدمت في قضية جنائية خطيرة.

وبعد عدة أيام أرسلوا إليها بطاقة سيم من أجل التواصل معهم، وأقنعوها بإجراء 11 عملية تحويل مصرفي إلى حساباتهم، وهذا ما ساعدهم على سرقة 32 مليون دولار أمريكي منها، قبل أن تشك الخادمة بالأمر وتبلغ الشرطة التي استطاعت كشف الحقيقة، وإلقاء القبض على أحد أفراد العصابة.

يذكر أنّ هونج كونج تضم أحد أكبر تجمعات الأثرياء في العالم، وكثيراً ما تعرّض الأثرياء المُسنون فيها لعمليات احتيال ونصب.

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