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تسعينية تتعرض لأكبر عملية نصب هاتفي في التاريخ

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن عدد من المحتالين من سرقة 32 مليون دولار أمريكي من حساب امرأة ثرية من هونج كونج، بعدما أوهموها بأنّهم من مسؤولي الأمن العام الصيني.

حيث قام المحتالون بتنفيذ العلمية التي صُنفت كأكبر عملية نصب في التاريخ على مراحل، حيث قاموا في صيف العام 2020 بالاتصال بالمرأة الثرية التي تبلغ من العمر 90 عاماً، وتسكن في حي ذا بيك الراقي في هونج كونج، وعرّفوا عن أنفسهم بأنّهم رجال من الأمن القومي الصيني، وقالوا إنّ هويتها استخدمت في قضية جنائية خطيرة.

وبعد عدة أيام أرسلوا إليها بطاقة سيم من أجل التواصل معهم، وأقنعوها بإجراء 11 عملية تحويل مصرفي إلى حساباتهم، وهذا ما ساعدهم على سرقة 32 مليون دولار أمريكي منها، قبل أن تشك الخادمة بالأمر وتبلغ الشرطة التي استطاعت كشف الحقيقة، وإلقاء القبض على أحد أفراد العصابة.

يذكر أنّ هونج كونج تضم أحد أكبر تجمعات الأثرياء في العالم، وكثيراً ما تعرّض الأثرياء المُسنون فيها لعمليات احتيال ونصب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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