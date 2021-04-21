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أبل تطلق جهاز تعقب يدعم “الواقع المعزز”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة أبل الأمريكية متعقباً جديداً بمواصفات مميزة أطلقت عليه Air Tag

ويتميز المتعقب الجديد بمقاومته الماء والغبار وفق معيار IP67، وبدعمه الاتصال بخدمة Find My، وبدعم تقنية الواقع المعزز لتوجيه المستخدم للأشياء المفقودة من خلال أجهزة أبل التي تتضمن شريحة U1.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ المستخدم سيضم ميزة تخصيص fobs بالرموز التعبيرية المفضلة للمستخدم أو الحروف.

وسيحتوي جهاز التعقب Air Tag على بطارية قوية تجعله يعمل لمدة عامل كامل.

الجدير بالذكر أنّ أبل ستطلق جهاز التعقب الجديد بسعر 29 دولارا أمريكيا، وستوفر إصدار Hermes بسعر 99 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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