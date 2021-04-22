كل ما تريد معرفته عن جهاز Apple TV 4K الجديد وأجهزة iMac الجديدة مع معالجات M1

ضمن مؤتمرها ليوم أمس، كشفت أبل عن عدد كبير من الأجهزة والإكسسوارات الجديدة، ومن ضمن هذه الأجهزة كان جهاز Apple TV 4K، جهاز التلفاز الذكي من أبل والذي يأتي مع تحسينات كبيرة لهذا العام، هذا بالإضافة إلى الجيل الجديد كليًا من أجهزة iMac المكتبية مع معالجات M1 الجديدة.

ما الجديد في أجهزة iMac لعام 2021

أهم ما يميز الجيل الجديد من أجهزة iMac المكتبية المتكاملة هو قدومها مع ألوان مختلفة ومميزة، على عكس الجيل السابق والذي كان محدودًا من هذه الناحية، ونحن هنا نتحدث عن معالج يضم معالجة مركزية ثمانية النواة، ومعالج رسومي ثماني النواة أيضًا.

كاميرا الويب في هذا الجهاز أيضًا حصلت على تحسينات، حيث تأتي الآن بدقة FHD، هذا بالإضافة إلى قدوم الجهاز مع ست سماعات مدمجة والمزيد، مع دعم تقنية Dolby Atmos، والشاشة نفسها تأتي بقياس 23.5 بوصة بدقة رائعة 4.5K من نوع ريتينا! هذا مع دعم ألوان P3 1B وTrue Tone وكل تقنيات الألوان والشاشة الخاصة بأبل.

الجهاز يقدّم معالج M1 المميز إلى أبعد حد من أبل، هذا مع أداء أعلى بنسبة 85% من الجيل السابق وكذلك أداء رسومي أعلى بنسبة 50%، وأجهزة iMac الجديدة ستضم أيضًا منفذي Thunderbolt وكذلك دعم تقنية Wi-Fi6 بالإضافة إلى توصيلية عالية للإنترنت بمنفذ 1Gbps Ethernet ومنافذ USB-C والمزيد.

سيأتي هذا الجهاز المميز بسعر يبدأ من 1299 دولار أمريكي بالإضافة إلى كيبورد وماوس مرفقين يحملان نفس اللون الخاص بالجهاز نفسه، وما سبق هو لنسخة -core CPU and 7-core GPU، أما نسخة 8-core CPU and 8-core GPU فستأتي بسعر 1499 دولار أمريكي، ولديك خيارات مختلفة من الذواكر العشوائية والتخزينية لتختار فيما بينها.

مميزات وخواص جهاز Apple TV 4K الذكي

يأتي لنا أيضًا الجيل الجديد من جهاز Apple TV 4K، جهاز أبل المنزلي الذكي لتشغيل التلفاز بأعلى جودة، ويأتي هذا الجيل مع معالج جديد، ريموت جديد، وأدوات جديدة للتعديل على الصورة، لذلك فيمكننا اعتبار هذا الجهاز كترقية ضخمة للجيل السابق.

يأتي الجهاز مع معالج Apple A12 Bionic وهو المعالج الرائد الذي تواجد في آيفون XS وXR، هذا بالإضافة إلى دعم دقة عرض 4K HDR مع 60 إطار إلى جانب خاصية AirPlay 4K والمزيد من الخواص التي تتوقعها من جهاز تلفاز بهذه الجودة. يُذكر أن أبل تعمل مع كلًا من FOX Sports, NBCUniversal, Paramount+, Red Bull TV, وCanal+ لتقديم تجربة ألوان مميزة.

الريموت الجديد مع جهاز Apple TV 4K يحمل الاسم Siri Remote، وهو يوفر أزرار أساسية كما يمكنك أن تشاهد من الصور أعلاه وأسفله، مع أوضاع كثيرة يمكنك التنقل فيما بينها، كما أن التصميم سيجعل رؤية الأزرار في الظلام أفضل وأكثر دقة، كذلك فالتلفاز الجديد يتيح التحكم في الألوان بشكل احترافي، وذلك كما يمكنك أن ترى من الفيديو التالي:

أخيرًا، يأتي جهاز Apple TV 4K بسعر 179 دولار أمريكي، وسيبدأ في التوفر بداية من يوم 30 أبريل وذلك في أكثر من 30 دولة حول العالم، يُذكر أن أبل ستستمر في بيع الجيل السابق من أبل TV مع الريموت الجديد بسعر 149 دولار أمريكي، بينما سيتوفر الريموت نفسه منفردًا بسعر 59 دولار أمريكي.