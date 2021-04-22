جوجل تطلق النسخة التجريبية الثالثة Developer Preview 3 من أندرويد 12

جوجل أطلقت النسخة التجريبية الثالثة من نظام أندرويد 12 للمطورين، وهي نسخة Developer Preview 3، وكالعادة فهذه النسخة تعرض لنا بعض الخواص أو المميزات الجديدة التي تحضرها الشركة في الوقت الحالي للإصدار القادم من أندرويد، وهو إصدار أندرويد 12 المنتظر، وفيما يلي نشارككم كل التفاصيل الجديدة.

ما الجديد في النسخة التجريبية الثالثة Developer Preview 3

التطبيق كان مفيدًا إلى حد كبير للمطورين، حيث أنه بدأ في إتاحة خواص إضافية يمكن للمطورين أن يحصلوا عليها بالتعامل مع الهاردوير الخاص بالكاميرا ومحرك الاهتزاز في الهاتف، هذا بالإضافة إلى بعض الخيارات فيما يتعلق بالأحداث أو بالألعاب أو حتى بمدى فعالية النظام وبعض خواصه.

التعامل الأكثر احترافية مع محرك الاهتزاز الخاص بالهاتف سيجعل المطورين وخصوصًا مطورين الألعاب يصلون إلى مستويات جديدة من الاهتزازات سيشعر بها اللاعبين أثناء اللعب، هذا بالإضافة للتحديثات التي حصلت عليها الكاميرا.

من ناحية الكاميرا، قوقل ستطلق API متكامل مع نظام أندرويد 12، وهو الذي سيسمح بالحصول على كافة قدرات المستشعرات الرائدة عالية الجودة من خلال تطبيقات الكاميرا غير الرسمية والتي يمكن الحصول عليها من متجر بلاي حسب الرغبة.

كانت هذه نقاط بسيطة مما أتى في تحديث Developer Preview 3 كذلك فنفس التحديث يحمل إضافات مثل الصلاحيات للمنبه، التعامل مع روابط صفحات الويب والمزيد، بالإضافة لتعديلات على إشعارات المكالمات وغيرهم الكثير! ما رأيك؟ وهل سيدعم هاتفك أندرويد 12؟ شاركنا في التعليقات، النسخ التجريبية متوفرة فقط لهواتف بيكسل، ويمكن تحميلها من هنا.