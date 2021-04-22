تطبيقات رمضان للاندرويد (10) – ثلاث تطبيقات مدفوعة متاحة الآن مجانًا لفترة محدودة، لا تفوتها

يستمر شهر رمضان معنا بخيراته وأوقاته الدافئة ونستمر نحن معكم في مشاركتكم التطبيقات بشكل يومي ومستمر، واليوم سنحدثكم عن ثلاث تطبيقات مميزة ومدفوعة في الأساس لكنها متاحة الآن بشكل مجاني لفترة محدودة، وهي التي تضم تطبيق لتقطيع الفيديوهات لحالة الواتساب، تطبيق كاميرا احترافي عالي الأداء وكذلك تطبيق لفتح تطبيقين في نفس الوقت على شاشة هاتفك.. هيا نرى.

تطبيق Fast Video Splitter لقص الفيديوهات لحالات الواتساب

هذا التطبيق بسيط جدًا من حيث الفكرة وطريقة العمل، وهدفه الأساسي هو قص الفيديوهات الطويلة لكي يتم مشاركتها على حالة الواتساب، مثلًا لو لديك فيديو مدته 3 دقائق سيقسمه هذا التطبيق لست فيديوهات بطول 30 ثانية مناسبين للواتساب، التطبيق مدفوع في الأساس لذلك ننصح بتحميله.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Split Apps لفتح تطبيقين في نفس الوقت

هذا التطبيق يعمل على فتح أكثر من تطبيق مع بعضهم البعض على نفس الشاشة، لكنه لا يعمل مع كل الهواتف بشكل سليم، لذلك ننصح بتحميله وتجربته على هاتفك أولًا ومن ثم أن تقرر ما إذا كنت ستحتفظ به أو لا، أيضًا يتيح لك إنشاء Shortcut يفتح التطبيقين سويًا بشكل تلقائي.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق ProCam X، تطبيق كاميرا احترافي مدفوع

سواء كنت ستستخدمه أو لا ننصحك باقتناء هذا التطبيق، وهو تطبيق كاميرا وتصوير احترافي يضم تقييمات مرتفعة جدًا وهو أمر مبشر، التطبيق في الأساس مدفوع ويباع بسعر مرتفع نسبيًا، ونظرًا لأنه تطبيق كاميرا احترافية فهو يدعم كلًا من الـISO اليدوي والتركيز اليدوي وكذلك التحكم في سرعة الـShutter والمزيد.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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