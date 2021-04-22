تقرير – كشف المزيد من التفاصيل حول تحديثات iOS 15 و iPadOS 15

نحن الآن في انتظار تحديث iOS / iPadOS 14.5 وهو التحديث الأخير الفرعي هذا العام قبل أن تعلن ابل عن تحديث iOS 15 و iPadOS 15 في مطلع يونيو المقبل.

أهم ملامح التحديثات القادمة

وفقاً لموقع بلومبيرج الإخباري الأمريكي فإن تحديثات ابل القادمة iOS 15 و iPadOS 15 سوف تحمل تحسينات لكيفية تعاطي المستخدم مع الإشعارات وهي من أكثر الأشياء التي يدعو إليها المستخدمين.

نظام الإشعارات في أنظمة ابل على الايفون والايباد في حاجة للتعديل وهو ما سيحدث مع التحديثات القادمة.

فيما يتعلق بالإشعارات سوف يمكن المستخدم من التحكم في طريقة التنبيه بالإشعار وإذا ما كان يريده مصحوباً بنغمة أو لأ، أيضاً سوف يتمكن المستخدم من إنشاء عدة أوضاع: القيادة، النوم، العمل، … إلخ ولكل وضع نظام التنبيهات والإشعارات الملائم. مثلاً في وضع النوم أو القيادة سيكون هناك خيارات للرد الآلي على الرسائل.

ابل أيضاً من المنتظر أن تقون بتحديث شاشة القفل وتحسين الشاشة الرئيسية في الايباد فضلاً عن إضافة مزايا جديدة للخصوصية.

صحيفة بلومبيرج نقلت الأخبار نقلت عن مصادر داخل ابل رفضت الإفصاح عن نفسها، وللصحيفة تاريخ طويل من التقارير الصحفية الاستباقية الصحيحة بخصوص ابل.

تقول شائعات سابقة أيضاً أن ابل سوف تعيد تصميم مركز التحكم في نظام iOS 15 استلهاماً لمركز التحكم الموجود في نظام macOS 11 Big Sur على أجهزة الماك.

الأيقونات والخيارات في مركز التحكم على نظام ماك أصغر حجماً وأكثر قرباً من بعضها البعض، كما أنها يمكن تخصيصها بسهولة عبر السحب والإفلات.

الإعلان عن تحديثات ابل iOS 15 و iPadOS 15 وباقي أنظمة ابل الجديدة سوف تكون مطلع شهر يونيو المقبل مع مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2021 يليها ثلاثة أشهر من النسخ التجريبية ثم الإطلاق النهائي في سبتمبر.