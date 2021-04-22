فيتامين K يقي من الأمراض ويؤخّر الشيخوخة.. إليك مصادره

أكدّت الجمعية الألمانية للتغذية احتواء فيتامين K على فوائد عظيمة للجسم الإنسان، وقالت إنّه يقي من عدد كبير من الأمراض، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

وأشارت إلى أنّ هذا الفيتامين يعمل على تنظيم عملية تخثر الدم، بالإضافة لدوره في الوقاية من هشاشة العظام، تكلّس الشرايين، وأمراض السرطان.

وأوضحت الجمعية الألمانية بأنّ الفيتامين K قادر على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

وقالت إنّ الفيتامين K ينقسم لنوعين هما K1 الذي يكثر في الخضراوات الورقية كالسبانخ، الكرنب، الأعشاب الطازجة، الأوفكادو، في حين يكثر الفيتامين K2 في اللحوم، ومنتجات الألبان.

يذكر أنّ الجمعية الألمانية دعت الناس لتناول هذا الفيتامين مع الدهون لكي تمتصه الأمعاء، وذلك لأنّه يعدّ من الفيتامينات القابلة للذوبان.

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