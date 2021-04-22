منوعات

فيتامين K يقي من الأمراض ويؤخّر الشيخوخة.. إليك مصادره

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الجمعية الألمانية للتغذية احتواء فيتامين K على فوائد عظيمة للجسم الإنسان، وقالت إنّه يقي من عدد كبير من الأمراض، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

وأشارت إلى أنّ هذا الفيتامين يعمل على تنظيم عملية تخثر الدم، بالإضافة لدوره في الوقاية من هشاشة العظام، تكلّس الشرايين، وأمراض السرطان.

وأوضحت الجمعية الألمانية بأنّ الفيتامين K قادر على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

وقالت إنّ الفيتامين K ينقسم لنوعين هما K1 الذي يكثر في الخضراوات الورقية كالسبانخ، الكرنب، الأعشاب الطازجة، الأوفكادو، في حين يكثر الفيتامين K2 في اللحوم، ومنتجات الألبان.

يذكر أنّ الجمعية الألمانية دعت الناس لتناول هذا الفيتامين مع الدهون لكي تمتصه الأمعاء، وذلك لأنّه يعدّ من الفيتامينات القابلة للذوبان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك