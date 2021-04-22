مشهد حقيقي.. أمير كرارة يُطعم الأسد في “نسل الأغراب”

أثار مشهد أمير كرارة والأسد في مسلسل نسل الأغراب الدهشة لدى متابعي العمل، حيث قام الفنان المصري بإطعام الأسد قطعة اللحم بفمه.

وقال مخرج المسلسل إنّ المشهد حقيقي، وأكدّ عدم قيامهم بالاستعانة ببديل لأنّ أمير اعتاد على الأسد وتآلف معه.

من جهةٍ أخرى وضّح مدرب الأسود المصري أشرف الحلو، الأمر، وقال إنّ المخرج اختار الأسد علوش للمشاركة في العمل، وبأنّ الأسد وكرارة عاشا في رهبة في بداية تعارفهما، قبل أن يعتادا على بعضهما البعض.

وقال إنّ أمير كان يتعامل مع الأسد في البداية من خارج القفص، قبل أن يقوم بالدخول إليه والاقتراب منه لكي يعتاد الأسد على رائحته.

وأكدّ المدرب على أنّهم وفروا جميع وسائل الحماية الاحتياطية لحماية أمير في حال قام الأسد بمهاجمته، كما أنّهم قاموا بتوفير طرق تصوير لا تزعج الأسد.

ونفى المدرب الشائعات التي تحدثت عن إعطاء الأسد مواد تخدير، وقال إنّ الأسد كان بكامل وعيه أثناء تصوير مشاهد المسلسل.

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