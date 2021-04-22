مطاعم باريس تكسر هيمنة كورونا بخدمة “طباخ في منزلك”

في إطار سعيها للتغلب على جائحة كورونا، قامت بعض مطاعم العاصمة الفرنسية باريس بإطلاق خدمة طباخ في منزلك.

حيث قامت المطاعم بتجهيز كادر من الطهاة المحترفين الذين يقومون بتلبية الزبائن في منازلهم.

وتقول فتيحة القداوي الطاهية المدربة إنّها تتلقى الحجوزات من الأشخاص، وتقوم بإحضار مكونات الطبخة، قبل أن تقوم بالذهاب لمنازلهم لتطهو لهم الطعام بأدوات منزلهم.

وقالت إنّ الطلب على هذه الخدمة مرتفع، وأنّها ترفض حوالي 30 طلباً شهرياً، وبررت الأمر بأنّ الناس اعتادوا الذهاب إلى المطاعم لمرتين أو ثلاث مرات شهرياً.

يذكر أنّ الطهاة يلتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء قيامهم بطهو الطعام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية