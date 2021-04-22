كُرة صغيرة تقتل دباً أبيض !

أكدّ المسؤولون في حديقة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال الروسية نفوق دب أبيض يدعى بأومكا بعد ابتلاعه كرة صغيرة ألقى بها أحد الزوار إليه.

وقال المسؤولون إنّ الدببة البيضاء الموجودة بالأسر تحب اللعب بالدمى، وبأنّ الحديقة وفرت لها الدمى المصنوعة من المواد الطبيعية، والتي لا تضر الحيوانات في حال تناولتها.

وأشارت إلى أنها حذّرت الزوار من إلقاء الدمى لهذه الدببة لكي لا تتسبب في مشاكل صحية لها في حال تناولها.

وأكدّت إدارة الحديقة بأنّها لن تقوم بالبحث عن هوية المذنب، لكنّها أكدّت في الوقت نفسه قيامها بتعزيز الرقابة على الدب أينا الذي يعيش في نفس الحظيرة.

يشار إلى أنّ الدب النافق ولد في شبه جزيرة تشوكوتكا، وأنقذه أهالي قرية بيلينجز بعد وفاة أمه، قبل أن يتم نقله لحديقة الحيوانات.

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