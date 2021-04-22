موتورولا تطلق هاتف بسعر رخيص وكاميرا مميزة

أزاحت شركة موتورولا الأمريكية الستار عن هاتفٍ جديد بتكلفة منخفضة وكاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل أطلقت عليه Moto G60.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 732G، ومعالج رسوميات Adreno 618، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض 1080*2460 بيكسل، ومعدل تردد 120 هرتز، ومعدل سطوع 395 شمعةم.

وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز لسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 6000 ملي أمبير، وواي فاي، وبلوتوث، ومستشعر للبصمات، وشريحة NFC، منفذ USB-C .

يذكر أن موتورولا ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 200 يورو.

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