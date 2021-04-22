الطفل فارس القيش يحقق نجاحاً كبيراً في “حارة القبة”

أثار الطفل فارس القيش نجل الفنان خالد القيش إعجاب متابعي مسلسل حارة القبة، لإتقانه الشخصية التي يلعبها في المسلسل.

حيث يلعب الطفل فارس دور رضوان أصغر أبناء أبو العز الذي يؤدي دوره الفنان عباس النوري.

وساهمت الصور التي نشرها والده من كواليس العمل في تسليط الضوء، حيث نشر خالد عدّة صور لهما أثناء تصوير مشاهد المسلسل، وحظيت هذه الصور بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي أثنوا على أداء الطفل الذي يخطو أولى خطواته في مجال الدراما.

ويعد هذا العمل الأول الذي يجمع خالد القيش بابنه، حيث يلعب خالد دور شخصية غازي بيك الشخص الانتهازي.

يذكر أنّ مسلسل حارة القبة حقق نجاحاً كبيراً بفضل الحبكة القوية، وهذا ما دفع الشركة المنتجة للكشف عن وجود جزء ثاني للعمل، وقالت إنّها تدرس إمكانية تصوير جزء ثالث منه.

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